"Если бы не наши нелепые матчи": реакция спартаковцев на чемпионство "Локомотива"

Московский "Спартак" сложил с себя полномочия чемпиона России по футболу, золото за тур до конца обеспечил себе столичный "Локомотив". В субботу "Спартак" во время празднования долгожданного чемпионства железнодорожниками обыграл "Ростов" со счетом 2:0 и по-прежнему располагается на второй строчке. Практически все разговоры "красно-белых" после победы над южанами сводились к теме триумфа "Локо". Подробнее – в материале корреспондента РИА Новости Василия Конова-младшего.

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера о своем отношении к Юрию Семину:

"Математика нас наказала, у нас есть шансы быть вторыми. Думаю, попасть в групповой этап Лиги чемпионов — это очень важно. Поздравляю "Локомотив", его тренера, который мне очень симпатичен как человек. Он хорошо выполнил свою работу, как и мы в прошлом году. Та команда, которая больше побеждает, закономерно становится чемпионом.

У нас было неудачное начало сезона, но потом мы восстановились. Да, мы могли бы иметь больше очков и до последнего тура разыгрывать чемпионство. Во втором круге "Локомотив" немного притормозил, но мы этим не воспользовались. Но я не умаляю заслуг "Локомотива", который провел хороший чемпионат".

"Локомотив" смел соперников с пути и впервые с 2004 года выиграл золото РФПЛ

Вратарь "красно-белых" Александр Селихов о том, где команда потеряла очки:

"О том, что "Локомотив" стал чемпионом, узнал только в перерыве. Можно поздравить "Локомотив". В первом круге еще я им сделал подарок. Если бы не наши нелепые матчи, то мы бы до последнего составили конкуренцию. Можно вспомнить матчи с "Уралом" (1:2), "Тосно" (2:2), "Локомотивом" (3:4), когда вели в два мяча. Победителей не судят".

Форвард "красно-белых" Квинси Промес о своем капитанстве:

"Вся команда здорово билась сегодня, мы должны быть счастливы победе. К сожалению, "Локомотив" стал чемпионом. Поздравляю их. А нам нужно продолжать биться за Лигу чемпионов.

Кто выбрал меня капитаном? Ух, я на самом деле не знаю. Я всегда стараюсь вести команду за собой вне зависимости от того, есть у меня повязка или нет. Мы выиграли два матча с моим капитанством - хорошая традиция. Наш настоящий капитан - Денис Глушаков. Мы уважаем его, он привел нас к чемпионству. Нельзя забывать, что он сделал для команды. Конечно, мне не хватает его на поле. У него есть качества, которые помогают команде. Надеюсь, вскоре он вернется в состав".

"Хотелось этого чемпионства до слез!". Реакция на титул "Локомотива"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович после матча "Локомотива" и "Зенита" успел приехать и на встречу "красно-белых".

"Правда, надеялся, что "Спартак" Кубок России возьмет, но не удалось, к сожалению. Сегодня "Спартаку" было тяжело, но лидеры в конце сыграли свою роль. Команда должна быть сплоченной. Денис Глушаков зашел после матча в раздевалку, атмосфера нормальная. Команда настроена, чтобы победить в последнем матче. Надеюсь, три московские команды займут три первых места (в РФПЛ). Надеюсь (на три команды из Москвы в Лиге чемпионов), я же из Москвы".

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников о своем отношении к победе "Локомотива":

"Положительные эмоции от победы. Посмотрел, как "Спартак" играл последний матч с "Амкаром", было видно, что у ребят запал появился. По сегодняшней игре изначально ничего не получалось, но желание было. А это самое главное. Когда видишь, как футболисты выкладываются, претензий быть не может. В последней игре надо победить "Динамо", чтобы гарантировать второе место. Расстроен (из-за чемпионства "Локомотива")".

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, долго время возглавлявший "Спартак", провел свой первый матч на арене "красно-белых". На послематчевой пресс-конференции специалист был традиционно лаконичен:

"Эмоции от первого матча на стадионе "Спартака"? Негативные. К самоотдаче претензий быть не может быть. Футболисты сделали то, что могли на сегодняшний день. "Спартак" позволял мячом владеть, но для усиления не было маневров".