Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе к другому тренеру

Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде-2012 в Южной Корее, ушла от своего тренера Этери Тутберидзе.

«Женя планирует продолжить работать в спортивной школе "Самбо-70", но с другим тренером», — сообщил ТАСС директор спортшколы Ренат Лайшев. Тутберидзе и Медведева отказались от комментариев.

СМИ предполагают, что новым тренером спортсменки может стать канадский специалист Брайан Орсер, который работает с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Слухи о возможном уходе Медведевой от Тутберидзе пошли в марте, но фигуристка их опровергла, попросив журналистов «оставить в покое ее и ее тренера». СМИ писали также о намерении спортсменки сменить спортивное гражданство, но и эта информация была опровергнута Евгенией.

На Олимпийских играх в Пхенчхане 18-летняя Медведева заняла в одиночном женском фигурном катании второе место, уступив 15-летней Алине Загитовой — еще одной воспитаннице Этери Тутберидзе.

На счету Медведевой — победы в чемпионатах мира и Европы 2016-2017 годов, участие в финалах Гран-при 2015-2016 годов.