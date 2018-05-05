Фин обнаружил озеро с очертаниями Дональда Трампа

Гражданин Финляндии Антти Каллио во время изучения карты родного города Кайаани обнаружил сходство между очертаниями озера и профилем главы Америки Дональда Трампа.

Каллио отправился навестить родной город и во время поиска удобного места для ночлега изучал карту. Он наткнулся на темное пятно, которое пробудило в нем смутные ассоциации. Фин рассказал, что отчетливо узнал президента Америки, когда открыл спутниковое приложение, сообщает местное издание Yle.

«Знакомое лицо», – шутит житель Финляндии.

На спутниковом снимке озера ясно просматривается образ американского лидера в характерной для него позе.