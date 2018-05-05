ФК «Спартак» забронировал место в тройке лидеров чемпионата России

Московский футбольный клуб «Спартак» обеспечил себе по меньшей мере третье место на чемпионате России, выиграв у «Ростова» в матче 29-го тура национального первенства со счетом 2:0.

Авторами голов стали Лоренсо Мельгарехо (79-я минута) и Куинси Промес (84-я минута), передает РИА Новости.

В добавленное ко второму тайму время «Ростов» лишился Хорена Байрамяна, удаленного с поля за вторую желтую карточку.

Теперь у «Спартака» 56 очков, он занимает второе место в турнирной таблице и уже не сможет опуститься там ниже третьей строчки.

В заключительном туре чемпионата России «красно-белые» на своем поле сыграют с московским «Динамо», а «Ростову» предстоит домашняя встреча с екатеринбургским «Уралом». Оба этих матча состоятся 13 мая.