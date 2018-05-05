Франция придумала новый механизм контроля за химоружием

Франция предлагает сформировать новый механизм для контроля за химическим оружием, с помощью которого можно будет «установить ответственных» за химатаки, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, «необходим механизм установления ответственности», альтернативный Совету безопасности ООН, в котором «все блокируется», при том что «в Солсбери все зашло слишком далеко» (имеется в виду отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом).

Французский проект уже подготовлен и может быть вынесен на прямое голосование 192 членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Обычно решения в ней принимает исполнительный совет из 41 человека, из которых за какую-либо инициативу должны проголосовать не менее 28 членов, чтобы она буда утверждена.

В поддержку французского проекта высказались западные страны, однако дипломатические источники полагают, что Россия и Иран выступят против.

Этот проект обсуждался в марте на встрече президента Франции Эммануэля Макрона с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю, состоявшейся в Нидерландах.