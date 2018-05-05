ФСБ дала отчет по ликвидации напавшего на полицейских в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде мужчина напал на полицейских во время процедуры проверки документов. При его аресте трое сотрудников ФСБ получили ранения. Бандит ликвидирован, сообщает Центр общественных связей ведомства.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В пятницу, 4 мая мужчина напал на сотрудников полиции во время проверки документов. Преступник скрылся в жилом доме на улице Академика Павлова, он забаррикадировался в квартире.

На место событий прибыли сотрудники спецназа ФСБ РФ. Жителей дома срочно эвакуировали, на предложение сдаться, бандит ответил отказом и открыл стрельбу из автоматического оружия по спецназу. В столкновении пострадали трое бойцов, они получили ранения. Нападавший устранен.

Данные преступника пока неизвестны, органы полиции их устанавливают. По делу раскрыто расследование, уточняются