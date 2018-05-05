Футболист "Динамо" Рауш: как следует настроимся на матч со "Спартаком"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник московского "Динамо" Константин Рауш заявил, что "бело-голубые" хорошо настроятся на матч против московского "Спартака" в последнем туре чемпионата России по футболу.

"Динамо" в субботу добыло выездную победу над "Тосно" (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России и гарантировало себе место в РФПЛ на следующий сезон. В последнем туре 13 мая "бело-голубые" сыграют на выезде со "Спартаком".

"В первом тайме было очень сложно. Мы просто показывали плохой футбол. Проснулись только после перерыва. Заиграли хорошо и заслужили победу, - сказал Рауш журналистам. - Матч со "Спартаком" очень важен. Мы рады, что ушли от стыков, что набрали нужное количество очков. Потом немного отдохнем и как следует настроимся на последний матч".