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Гачинский не верит в уход фигуристки Медведевой от Тутберидзе


Добавлено: 05 май 2018 в 13:19, Категория: Спорт
Гачинский не верит в уход фигуристки Медведевой от Тутберидзе
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Артур Гачинский заявил РИА Новости, что не верит в факт ухода двукратной серебряной медалистки Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

В пятницу директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что Медведева прекращает сотрудничество с Тутберидзе, с которой она работала с 2008 года.

"Честно говоря, я пока в это не верю – в то, что она ушла (от Тутберидзе). Не читал пока комментариев от самой Евгении, поэтому сам ничего не могу прокомментировать", - сказал Гачинский по телефону.

"Даже в теории не могу представить, что бы это могло быть, - отметил экс-фигурист. – Потому что Женя работала с Этери Георгиевной очень много и очень давно. Нужно дождаться комментариев самой Медведевой".


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Добавлено: 05 май 2018 в 13:19, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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