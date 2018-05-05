Гачинский не верит в уход фигуристки Медведевой от Тутберидзе

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Артур Гачинский заявил РИА Новости, что не верит в факт ухода двукратной серебряной медалистки Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

В пятницу директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что Медведева прекращает сотрудничество с Тутберидзе, с которой она работала с 2008 года.

"Честно говоря, я пока в это не верю – в то, что она ушла (от Тутберидзе). Не читал пока комментариев от самой Евгении, поэтому сам ничего не могу прокомментировать", - сказал Гачинский по телефону.

"Даже в теории не могу представить, что бы это могло быть, - отметил экс-фигурист. – Потому что Женя работала с Этери Георгиевной очень много и очень давно. Нужно дождаться комментариев самой Медведевой".