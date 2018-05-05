Гарри Каспаров пожертвовал на переворот в Армении 20 долларов

Лидер армянской оппозиции и организатор массовых акций протеста Никол Пашинян заявил, что с 10 по 23 апреля ему удалось собрать на смену режима в республике 7,7 млн драмов, то есть порядка 16 тысяч долларов. Об этом оппозиционер сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, деньги ему переводили как проживающие в Армении, так и находящиеся за границей соотечественники. Многие делали пожертвования анонимно или указывали только свое имя и страну пребывания.

Один из жертвователей — знаменитый шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров — перечислил Пашиняну около 20 долларов.

Напомним, 8 мая в Национальном собрании (парламенте) Армении состоится повторное голосование за кандидатов на пост главы правительства. В прошлый раз кандидат был всего один — Пашинян. Ему не удалось набрать необходимого минимума в 51 голос (поддерживавшие его оппозиционные фракции в сумме имеют всего 47 мандатов, а правящая Республиканская партия проголосовала против.

Тем не менее если выборы премьера не состоятся 8 мая, по закону армянский парламент будет распущен. Республиканцы уже заявили о готовности не выдвигать собственного кандидата (ранее партия выдвинула на пост главы правительства экс-президента республики Сержа Саргсяна, которому впоследствии пришлось уйти в отставку под давлением оппозиции) и поддержать того потенциального премьера, за которого проголосует треть парламента.

В настоящее время обязанности премьер-министра исполняет также представляющий Республиканскую партию экс-глава правительства республики, вице-премьер Карен Карапетян.