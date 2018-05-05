Герой боевиков выгнал дочь-лесбиянку из дома

Известный актер не смог смириться с нетрадиционной сексуальной ориентацией своей дочери.

Восемнадцатилетняя внебрачная дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь во всеуслышание заявила о своей любви к тридцатилетней Энти Отом, это и послужило поводом выгнать её из дома, бросив на произвол судьбы.

Теперь дочери Джеки Чана приходится скитаться по городу. Она искала помощи в приютах для бездомных и в ЛГБТ- сообществах. Приюты не подходят лесбийской паре из-за правила раздельного проживания. Сейчас влюбленные ночуют под мостом.

Этта У Чжолинь сетует на то, что никто не желает им прийти на помощь. В поддержке отказывают не только чужие люди, но и родные и близкие, сообщает vladtime.

Девушка обратилась с просьбой к пользователям соцсетей не остаться в стороне от ее несчастья. Однако и в интернете ее ждало разочарование, ролик набрал лишь 153 лайка и 1300 отрицательных оценок.