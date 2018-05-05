Главари «ДНР» потребуют от Vodafone новое оборудование и деньги «за аренду»

Оккупанты «ДНР» будет требовать на переговорах в Минске ввоз нового и ремонт старого оборудования украинского мобильного оператора Vodafone.

Представитель «ДНР» Денис Пушилин отметил: «Сейчас есть понимание, что будет разработана своеобразная дорожная карта, которая будет подразумевать ввоз нового и ремонт старого оборудования».

При этом он добавил, что в Минске будут обсуждаться механизмы оплаты украинским оператором электроэнергии и аренды помещений: «Здесь мы тоже будем добиваться, чтобы платежи поступали в адрес Республики».