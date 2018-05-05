«Гостья из будущего» показала интригующее фото Марса из 3812 года

Путешественница во времени показала фото будущего Марса. Как утверждает девушка, побывавшая в другом времени, в перспективе человечество сможет легко отправиться на Красную планету.

Мэри оказалась в 3812 году и побывала на Марсе. Она рассказала, что на Огненной планете присутствовали роботы вместе с людьми, которые туда переехали.

«Итак, я появилась на Марсе и увидела пустыню со многими зданиями и сразу же сделала несколько фотографий. На снимке вы можете заметить космические корабли, на которых мы прибыли, а также множество зданий. Марс был очень занимательным, но в то же время пугающим», - заявила 37-летняя гостья.

Путешественница сообщила об интересных деталях, которые ждут людей в будущем.