Хлое Кардашьян не хочет уходить от Тристана Томсона после скандала с его изменами

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

Ким Кардашьян и ее сестрам так и не удалось убедить Хлое покинуть Кливленд и бросить баскетболиста Тристана Томсона, уличенного в изменах. Инсайдер утверждает, что родители новорожденной Тру "полностью воссоединились".

Хлое считает, что весь мир против Тристана, а она все еще любит отца своей дочери, – рассказал источник из окружения телезнаменитости.

Хлое Кардашьян

По словам инсайдера, Хлое видела все фотографии и видеозаписи, доказывающие неверность бойфренда, но они не заставили ее уйти от него. Напомним, скандальные кадры всплыли в СМИ накануне родов Хлое и, возможно, спровоцировали преждевременные схватки.

Окружение Хлое старается поддерживать ее как можно больше. Это трудно, но если все дистанцируются от Тристана, они рискуют потерять Хлое... Она планировала первые три месяца после родов жить в Кливленде (где базируется баскетбольный клуб "Кливленд Кавальерс", за который играет Томсон, – прим.ред.). Решение не нужно принимать прямо сейчас,– считает инсайдер.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

Крис Дженнер в недавнем эфире шоу Эллен Дедженерес с трудом говорила о непростом периоде, который переживает ее дочь.

У меня перехватывает дыхание от того, какая она хорошая мама. Честно говоря, меня переполняют эмоции. Я была в Кливленде на прошлой неделе. Хлое сосредоточена на ребенке, – рассказала Крис.

Крис Дженнер и Хлое Кардашьян