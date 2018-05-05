Хоккейный-шалун: куда на этот раз лизнул соперника канадский форвард Брэд Маршан

Брэд Маршан, являющийся нападающим американского клуба «Бостон Брюинз», выкинул очередной номер своим языком во время хоккея.

Канадский форвард снова лизнул соперника, на этот раз досталось его соотечественнику Райану Кэллахану — нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Любвеобильный» Маршан во время 4-го матча полуфинальной серии Восточной конференции приблизился к нападающему «молний» и лизнул того в нос. По всей вероятности, противник был шокирован и недоволен подобным вниманием к себе.

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— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 5 мая 2018 г.

По итогам игры «Тампа» победила в овертайме со счётом 4:3.

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Отмечается, что ранее Нацхоккейная лига просила Брэда Маршана держать себя в руках и не приставать с объятиями и поцелуями к соперникам. Подобный инцидент случился в игре «Торонто Мэйпл Ливз», тогда Маршан лизнул в щёку финского нападающего.