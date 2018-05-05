Игра, которая полезна для здоровья

Прекрасно проводить время лучше всего активно занимаясь спортом. Если вы собираетесь с друзьями загород, то непременно возьмите с собой ракетки и волан. Принимать участие в этой игре могут как два человека, так и четыре.

Игра чрезвычайно энергична и увлекательна. Разрешает весело провести время и поддерживать хорошую физическую форму https://www.zez.by/. Будьте внимательны при выборе ракетки для бадминтона: есть любительский инвентарь. Его рекомендуется приобретать просто для того, чтобы испытать себя, поиграть на улице или на любой удобной площадке.

В последнее время бадминтон набирает свою популярность в Беларуси. Открывается много тренировочных площадок. Одна из них - на Минск Арене. К бадминтону выказывают интерес как молодые, так и зрелые люди и это неспроста:

Во-первых, когда вы играете в бадминтон, тело постоянно находится в движении, производя выпады, наклоны и подскоки. В среднем бадминтонные сессии сжигают до 450 калорий в час. Такого рода тренировка может быть причислена к разряду кардионагрузок и является отличной альтернативой кроссу по пересеченной местности.

Во-вторых, тренировки с ракеткой превосходно стимулируют координацию движений, увеличивают скорость реакции и улучшают рефлексы. Кроме того, во время партии игроки пытаются предугадать действия оппонента, что помогает развивать мышление.

В-третьих, при игре в бадминтон работают квадрицепсы, икры, ягодицы и подколенные сухожилия. Кроме того, в партии активно участвуют мышцы рук и спины.

В-четвертых, польза игры с воланом и ракетками касается не только физических аспектов. Игра снижает воздействие стресса и беспокойство, а также повышает уровень эндорфинов. Эти нейромедиаторы ответственны за улучшение настроения и крепкий сон. А еще бадминтон устраняет риск повышения кровяного давления, сахарного диабета и ожирения.