Иванов анонсировал введение экосбора за одноразовую посуду

В 2019 году российское правительство собирается ввести экологический сбор на одноразовую посуду, утверждает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», — цитирует Иванова РИА Новости.

В настоящее время спецпредставитель главы государства находится в Ленинградской области, где возле Ладожского озера под эгидой МЧС РФ проводится ежегодная экологическая акция «Чистый берег».

Вместе с Ивановым участие в ней принял глава министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Он поддержал инициативу по введению налога на одноразовую посуду.

«Необходимо наводить порядок. Важно осознавать экологическую культуру и прививать ее всем поколениям страны», — сказал министр.