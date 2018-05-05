Казахстан отменил сбор для самолетов с делегациями властей США

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, ратифицирующий межправительственное соглашение республики с США, по которому отменяется плата за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов.

Это соглашение было подписано 12 января в Вашингтоне, напоминает РИА Новости. Оно предполагает взаимное освобождение Казахстана и США от выплат аэронавигационных сборов за передвижение в воздушном пространстве обеих стран государственных воздушных судов, перевозящих правительственные делегации.

Каждая из сторон, заключивших соглашение, обязывается по официальному запросу давать дипломатическое разрешение на пролет государственных воздушных судов второй стороны над своей территорией, при условии, что «подобные разрешенные визиты связаны с посадкой на территории государства».

На транзитные перелеты государственных самолетов с правительственными делегациями и воздушных судов, не используемых для правительственных целей или задействованных в какой-либо коммерческой деятельности, соглашение не распространяется.