Киев может стать хозяином еще одного финала большого футбольного турнира

У Киева может появиться возможность принять финал Лиги Европы и матч за Суперкубок УЕФА, сообщает ресурс Zbirna.com.С рабочим визитом в столицу Украины прибыл исполнительный директор UEFA Events SA Мартин Каллен, который проинспектировал готовность города к финалам Лиги чемпионов.После встречи с представителем УЕФА президент ФФУ Андрей Павелко сообщил, что у возглавляемой им организации есть предварительные планы: в случае успешного проведения решающих еврокубковых матчей в конце мая, возможна подача заявки на проведение в Украине поединка за Суперкубок УЕФА и финала Лиги Европы.