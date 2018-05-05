Кличко прокомментировал подорожание проезда в Киеве

Власти Киева завершают расчеты новой стоимости проезда в общественном городском транспорте. Об этом в эфире NewsOne сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

«На сколько нужно повышать стоимость проезда, подсчитают экономисты. Наша задача – сделать так, чтобы Киевпастранс не был убыточным», – сказал он.

По словам Кличко, мэрия дотирует транспортные предприятия города на 1,8 млрд грн ежегодно. Эти деньги направляются на ремонт подвижного состава и дорог, а также на выплату зарплаты.

«Проблем очень много, и наша задача – не получать прибыль. Наша задача – чтобы транспортная инфраструктура, от которой зависит жизнедеятельность нашего города, дальше продолжала функционировать без сбоев. Оттягивание процесса повышения приводит к тому, что мы не можем покупать новый транспорт, и в конечном счете это может привести к системным сбоям в транспортной системе», – считает киевский мэр.

Ранее Виталий Кличко пригрозил закрыть завод, нарушающий нормы шума.

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