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Космический корабль Dragon доставил грузы с МКС


Добавлено: 05 май 2018 в 23:49, Категория: Новости на сегодня
Космический корабль Dragon доставил грузы с МКС

Американская компания Space Exploration Technologies Corporation сообщила, что космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции приводнился в Тихом океане.

Он доставил с орбиты порядка двух тонн образцов научных экспериментов и исследований. Некоторые из них необходимо направить в научную лабораторию в ближайшие двое суток.

Отмечается, что этот грузовой корабль пока что единственное средство, способное доставлять грузы с МКС.

Ранее сотрудники NASA назвали стоимость разработки и создания модулей для первой окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. В переговорах по ее созданию участвуют 15 стран, в частности, Россия.


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Добавлено: 05 май 2018 в 23:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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