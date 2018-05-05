Космический корабль Dragon доставил грузы с МКС

Американская компания Space Exploration Technologies Corporation сообщила, что космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции приводнился в Тихом океане.

Он доставил с орбиты порядка двух тонн образцов научных экспериментов и исследований. Некоторые из них необходимо направить в научную лабораторию в ближайшие двое суток.

Отмечается, что этот грузовой корабль пока что единственное средство, способное доставлять грузы с МКС.

Ранее сотрудники NASA назвали стоимость разработки и создания модулей для первой окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. В переговорах по ее созданию участвуют 15 стран, в частности, Россия.