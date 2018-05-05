"Краснодар" благодаря голу Классона обыграл "СКА-Хабаровск"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Футболисты "Краснодара" на выезде обыграли "СКА-Хабаровск" в матче 29-го тура чемпионата России.

Субботняя игра в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 1:0. Гол в добавленное к первому тайму время забил полузащитник "быков" Виктор Классон. В компенсированное к матчу время нападающий "СКА-Хабаровска" Максим Канунников не смог реализовать пенальти: удар с 11-метровой отметки отразил вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк.

За один тур до конца чемпионата "Краснодар" набрал 53 очка и сравнялся по этому показателю с идущим вторым московским "Спартаком", который свой матч в рамках 29-го тура проведет позднее в субботу. "СКА-Хабаровск", который уже лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе, с 13 очками идет последним.

В заключительном туре "Краснодар" 13 мая примет казанский "Рубин", а "СКА-Хабаровск" в этот же день сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".