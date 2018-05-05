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Краткая история селфи: от Рембрандта до Кардашьян


Добавлено: 05 май 2018 в 21:40, Категория: Шоу-бизнес
Краткая история селфи: от Рембрандта до Кардашьян

На грядущем Каннском фестивале будет запрещено делать селфи на красной дорожке. На волне разговоров о фотопортретах, любимых всеми поклонницами Instagram, разбираемся в истории этого явления.

XVII век: начало истории [/b][/b]

Задолго до эпохи селфи, "зеркалолуков", "лифтолуков" и так далее гениальные живописцы, конечно же, не удержались от искушения изобразить самих себя на своих полотнах. Журнал Time приводит в качестве яркого примера знаменитую работу Диего Веласкеса "Менины", или "Семья Филиппа IV". На картине 1656 года король и королева отражаются в зеркале, их дочь находится в центре в окружении фрейлин, а сам художник, изображенный за работой, смотрит прямо на зрителя.

Диего Веласкес "Менины"

Еще один пример от Time — "Автопортрет с двумя кругами" Рембрандта.

Рембрандт "Автопортрет с двумя кругами"

Конечно, объявить великих живописцев родоначальниками селфи было бы слишком смело, так что переходим к тому, кого пресса часто называет автором самого первого селфи в истории.

1839: первое фотоселфи [/b]

Согласно "Википедии", первое селфи в его современном понимании было сделано в 1839 году, его автором стал американец Роберт Корнелиус — фотограф и химик-любитель. Кстати, этот снимок вообще считается одним из первых фотопортретов в истории. После смерти Корнелиуса данное фото поместили на памятник у его могилы.[/b]

Роберт Корнелиус

1900: первые фото в зеркале[/b]

Думали, что "зеркалолук" — примета нашего времени? Вовсе нет. Компания Kodak в 1900 году выпустила портативный фотоаппарат, и фотографирование самого себя в зеркале стало популярной техникой. Камера обычно устанавливалась на какой-нибудь предмет или штатив.[/b]

1914: первый подросток, сделавший селфи [/b]

13-летняя княжна Анастасия Николаевна, дочь Николая II, в 1914 году отправляла в письме одному из друзей свою фотографию, которую подписала:[/i]

Я сделала это фото, глядя в зеркало. Было сложно, потому что дрожали руки.

Княжна Анастасия Николаевна

1966: первое "космическое" селфи[/b]

Астронавт Базз Олдрин является вторым человеком, ступившим на Луну, а также автором первого "космического" селфи, которое сделал в 1966 году.[/b]

Базз Олдрин

2002: первое упоминание слова "селфи" [/b]

Слово употребил один из пользователей австралийского интернет-форума по имени Натан Хоуп. Правда, впоследствии он сказал, что не изобрел термин "селфи", а просто повторил услышанное где-то слово.[/b]

2003: первый смартфон с фронтальной камерой[/b]

Sony Ericsson еще в начале 2000-х почувствовали новое веяние и представили смартфон с камерой, предназначенной для автопортретов. К слову, Apple только спустя семь лет повторили тот же трюк со своим iPhone.[/b]

2006: Бритни и Пэрис "изобрели селфи"[/b]

11 лет назад мы с Бритни изобрели селфи,

— написала Пэрис Хилтон в прошлогоднем посте в твиттере. Комментаторы, впрочем, поспешили сообщить Пэрис, что селфи изобрела не она, а Роберт Корнелиус (Фрида Кало, Ван Гог, они сами — далее по списку) за несколько лет до Хилтон.

[/b]

Пэрис Хилтон и Бритни Спирс

2010: создание [/b]Instagram[/b]

У всех любителей селфи появилась идеальная платформа, чтобы делиться кадрами.[/b]

Ирина Шейк

2013: слово "селфи" вошло в Оксфордский словарь[/b]

Авторы словаря дали термину selfie такое определение: "Фотография самого себя, обычно снятая с помощью смартфона или веб-камеры и загруженная в социальную сеть".[/b]

2014: селфи с "Оскара" взорвало соцсети[/b]

Знаменитое селфи, которое Эллен Дедженерес сняла во время 86-й церемонии "Оскара", вошло в историю, набрав рекордное количество репостов. Церемония еще не закончилась, а фото перепостили более 2 миллионов раз! Еще бы, столько звезд на одном снимке публика еще не видела.[/b]

Фото из Instagram Эллен Дедженерес

2014: "белфи" Ким Кардашьян[/b]

Не беремся утверждать, что "белфи" (от selfie и butt, что означает пятую точку) изобрела именно Ким, но этот ее снимок стал хитом Instagram. Примеру Кардашьян последовали многие знаменитости, а она сама в аналогичной позе блистала в том же году на нашумевшей обложке журнала Paper.

Годом позже Ким снова заставила всех говорить о ее новом селфи — которое сняла во время беременности и абсолютно голой.[/b]

2015: появление селфи-палки [/b]

У всех "селфиманов" появилась новая одержимость: селфи-палки набрали невероятную популярность буквально за пару месяцев! А вот работников музеев, парков развлечений и концертных залов это изобретение не очень-то обрадовало: в большом скоплении людей селфи-палка так и норовит врезаться кому-нибудь в ухо или уткнуться прямо в дорогостоящий музейный экспонат. Потому во многих местах — от Диснейленда до Версаля — это чудо техники быстро попало под запрет.[/b]

2018: полный запрет селфи в Каннах [/b]

Ранее руководство Каннского фестиваля уже высказывало свое отрицательное отношение к тому, что гости делают селфи на красной дорожке. В этом году решено было полностью запретить подобную практику.[i]

Это некрасиво, это гротеск, это просто смешно,

— заявил директор фестиваля Тьери Фремо. По его мнению, когда люди останавливаются, чтобы сделать свои портреты, на дорожке начинается беспорядок и от этого страдает сама атмосфера фестиваля в целом. Посмотрим, смогут ли гости Каннского киносмотра полностью воздержаться от любимых селфи!


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Добавлено: 05 май 2018 в 21:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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