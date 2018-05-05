Кто родился 5 мая

Дмитрий Анатольевич Морозов (47 лет), председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Работал в Саратовском государственном медицинском университете, занимал пост заместитель директора НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России, директора НИИ детской хирургии. Руководил отделом детской хирургии Научного центра здоровья детей Минздрава России. Являлся заведующим кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Дмитрий Васильевич Юрков (46 лет), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Возглавлял ОАО «Севречторг», ОАО «Механический завод». Неоднократно избирался депутатом Архангельского городского Совета депутатов. На архангельском телевидении вел еженедельную историческую программу «Архангельск Дмитрия Юркова».

Александр Николаевич Козловский (45 лет), член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Возглавлял ЗАО «Завод электротехнического оборудования». Избирался депутатом Великолукской городской Думы и Псковского областного Собрания депутатов.

А ещё в этот день родились:

Анатолий Дмитриевич Артамонов (66 лет), губернатор Калужской области. Являлся вице-губернатором Калужской области. В 2000 году Анатолий Артамонов был избран губернатором области. Впоследствии он дважды, в 2004 и 2015 годах, переизбирался на этот пост, а также дважды, в 2005 и 2010 годах, депутаты регионального заксобрания утверждали его на эту должность по представлению Президента РФ.

Эрик Георгиевич Пухаев (61 год), председатель правительства Республики Южная Осетия. Преподавал в Цхинвальском факультете Государственного педагогического института им. В.И. Ленина и Юго-Осетинском государственном университете. Возглавлял Статистическое управление Республики Южная Осетия. Являлся заместителем председателя правительства республики. В мае 2017 года занял пост премьер-министра Южной Осетии.

Серж Тель (63 года), государственный министр Монако. Работал в посольстве Франции в Танзании, во французском постоянном представительстве при ООН. Был советником министра иностранных дел Франции и техническим советником премьер-министра Франции по делам Африки и Ближнего Востока. Возглавлял Службу координации гуманитарных учреждений в отделении ООН в Женеве. Занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Франции в Монако. В 2016 году был назначен государственным министром Монако.

Юрий Владимирович Назаров (81 год), актёр театра и кино. Народный артист РФ. Работал в Театре им. Ленинского комсомола, Театре-студии киноактера.

В кино дебютировал в 1957 году в картине «Рассказы о Ленине». А всего Юрий Назаров снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Среди них, «Андрей Рублев», «Зеркало», «Горячий снег», «Земля Санникова», «Трактир на Пятницкой», «Демидовы», «Маленькая Вера», «На углу у Патриарших», «Бой с тенью», «Братья Карамазовы», «Сталинград». Значительная часть его ролей это роли второго плана, но они всегда яркие и запоминающиеся.

Александр Михайлович Обухов (1918-1989), советский геофизик. Академик АН СССР. Создатель и первый директор Института физики атмосферы АН СССР (ныне носящий его имя).

Учёный — один из основоположников современной теории мелкомасштабной турбулентности. Он разработал общую теорию подобия для турбулентных течений в пограничном слое термически стратифицированной жидкости, а также предложил методы статистически-ортогональных разложений метеорологических полей и канонических корреляций. Александр Обухов занимался проблемой прогнозирования погоды, обоснованием гидродинамической теории краткосрочного прогноза погоды.

Яндекс.Дзен

Погрануправление ФСБ объяснило досмотр украинских судов в Керченском проливе

Захарова заявила о «многочисленных обманах» правительства Мэй?

Новые правила техосмотра вступают в силу