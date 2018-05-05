ЛНР: ВСУ обстреляли территорию республики четыре раза за сутки

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию ЛНР.

Они использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, боевую машину пехоты-1, гранатометы и стрелковое оружие (всего полсотни снарядов), уточняет РИА «Новости».

Сообщается, что обстреляли территорию неподалеку от населенных пунктов Фрунзе, Желобок, Калиново и Веселогоровка.

С конца марта действует очередное перемирие, но конфликтующие часто обвиняют друг друга в его нарушении.

Накануне сообщили, что пропавший в районе Мариуполя украинский силовик покинул подразделение и перешел на сторону ополченцев.