«Локомотив» досрочно стал чемпионом РФ по футболу

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл со счетом 1:0 санкт-петербургский «Зенит», который принимал на своем поле, и вышел в чемпионы России за один тур до завершения сезона, передает ТАСС.

Победный гол в ворота сине-белых забил на 88-й минуте игры португальский нападающий Эдер, который вышел на поле менее чем за 10 минут до этого на замену Антону Миранчуку.

«Мы были сильнее всех прямых конкурентов, мы обыграли все московские команды и все команды из топ-5. Мы бились в минус 11 в ледяном Хабаровске и вырывали победы на последних минутах. Мы — чемпионы!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Это третья победа футбольного клуба в национальном первенстве (первая состоялась в 2002 году, когда «Локомотив» обыграл Московский ЦСКА со счетом 1:0, вторая — через два года), одержанная под руководством главного тренера команды Юрия Семина.

«Верил ли в чемпионство? Что за вопрос?! Конечно, верил! Даже когда мы играли вничью или проигрывали. Я всегда верил в своих футболистов. Мы прошли это тяжелое соревнование. Самое главное, мы вернули на стадион болельщиков. Вернули их своей игрой и душой. Стадион заполнен. Мы верим болельщикам, а они верят в нас!» — прокомментировал Семин победу своих подопечных.

Досрочная победа в чемпионате России дает «Локомотиву» право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2018/19, где РФ будет представлена тремя командами — помимо чемпиона, туда попадет обладатель второго места, а тому клубу, который станет третьим в итоговой таблице, придется пройти квалификацию.

Отметим, что «Локомотив» не играл в Лиге чемпионов с 2005/2006 годов.