Марго Овсянникова считает Мондезира хорошим парнем

Я так расстроилась и удивилась, что расстались Настя и Мондезир. Я так любила их пару! И мы очень хорошо общались. Когда Лена пыталась влезть, я их мирила, если они ссорились. Поэтому я обалдела, когда узнала, что Настя там уже с кем-то целовалась. Но на самом деле изначально было видно, что он за ней пылинки сдувает, а она так относится к нему. Ну да, нравится. Но не видно было никакой любви в ее глазах. Что собственно и подтвердилось. Жалко Мондезира, он очень хороший парень. Я вначале говорила, что он тугой, стремный. Но потом мы очень тепло стали общаться, подружились, и он оказался очень хорошим парнем. Не знаю, как он себя сейчас чувствует, но надеюсь, что у него все это пройдёт и он действительно встретит девчонку, с которой построит отношения. Потому что сам по себе он очень классный парень, да и внешне симпотный.