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» » Марго Овсянникова считает Мондезира хорошим парнем

Марго Овсянникова считает Мондезира хорошим парнем


Добавлено: 05 май 2018 в 08:33, Категория: Шоу-бизнес
Марго Овсянникова считает Мондезира хорошим парнем
Я так расстроилась и удивилась, что расстались Настя и Мондезир. Я так любила их пару! И мы очень хорошо общались. Когда Лена пыталась влезть, я их мирила, если они ссорились. Поэтому я обалдела, когда узнала, что Настя там уже с кем-то целовалась. Но на самом деле изначально было видно, что он за ней пылинки сдувает, а она так относится к нему. Ну да, нравится. Но не видно было никакой любви в ее глазах. Что собственно и подтвердилось. Жалко Мондезира, он очень хороший парень. Я вначале говорила, что он тугой, стремный. Но потом мы очень тепло стали общаться, подружились, и он оказался очень хорошим парнем. Не знаю, как он себя сейчас чувствует, но надеюсь, что у него все это пройдёт и он действительно встретит девчонку, с которой построит отношения. Потому что сам по себе он очень классный парень, да и внешне симпотный.

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Добавлено: 05 май 2018 в 08:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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