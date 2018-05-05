МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Главное управление МЧС России по Московской области сообщило, что завтра, 6 апреля, в регионе ожидается гроза, ливень и сильный ветер — до 18 м/с. Такой прогноз подготовило Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ приводятся советы специалистов ведомства по минимизации рисков в грозу и при ураганном ветре.

В частности, во время грозы нельзя бегать и ездить на велосипеде, купаться в водоемах, прятаться под высокими деревьями, особенно растущими обособленно, находиться рядом с антеннами и электропроводкой, топить печь.

При сильных порывах ветра МЧС не рекомендует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий, подходить к раскачивающимся вывескам и оборванным проводам, находиться вблизи старых гнилых деревьев и шатких строений.

«По возможности не выходите из дома. Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле», — напоминает МЧС.