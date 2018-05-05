МИД РФ передал Грибаускайте приглашение на инаугурацию Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление литовского внешнеполитического ведомства о том, что ни президент прибалтийской республики Даля Грибаускайте, ни посол Литвы в Москве Ремигиюс Мотузас не получили приглашений на инаугурацию президента России Владимира Путина.

«Приглашение было передано посольству Литвы в Москве. Может, потеряли или не передали в столицу?» — цитирует Захарову РБК.

Ранее литовские СМИ сообщали, что «согласно полученной информации от пресс-службы президентского дворца, до конца рабочего дня пятницы, 4 мая, приглашение на церемонию получено не было». На вопрос о том, собирается ли Грибаускайте посетить инаугурацию Путина, в МИД Литвы ответили, что без приглашения рассуждать об этом бессмысленно.

Напомним, торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ состоится 7 мая. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, по сценарию она будет «во многом схожа с традиционной». Однако, как сообщал источник в Кремле, Путин может отказаться от проезда по Москве с кортежем. Кроме того, в день инаугурации у российского лидера запланировано несколько рабочих встреч.