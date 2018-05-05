Михалков намекнул на причину отмены показа «Бесогона»

Режиссер Никита Михалков прокомментировал снятие с эфира телеканала «Россия 24» выпуска его авторской программы «Бесогон», который должны были показывать 5 и 6 мая.

«Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи БесогонТВ "Синдром Гарри Поттера" в интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира на канале "Россия 24" после показа в пятницу 4 мая. Думаю, что у каждого может быть собственное мнение, но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи», — цитирует Михалкова радиостанция «Говорит Москва».

Снятый с эфира выпуск назывался «Синдром Гарри Поттера» и был посвящен проблемам коммуникации в современном мире. Это не первый случай отмены показа «Бесогона»: в 2015 году «Россия 24» изъяла из сетки один из выпусков программы «по этическим причинам».