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» » Михалков намекнул на причину отмены показа «Бесогона»

Михалков намекнул на причину отмены показа «Бесогона»


Добавлено: 05 май 2018 в 16:54, Категория: Новости на сегодня
Михалков намекнул на причину отмены показа «Бесогона»

Режиссер Никита Михалков прокомментировал снятие с эфира телеканала «Россия 24» выпуска его авторской программы «Бесогон», который должны были показывать 5 и 6 мая.

«Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи БесогонТВ "Синдром Гарри Поттера" в интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира на канале "Россия 24" после показа в пятницу 4 мая. Думаю, что у каждого может быть собственное мнение, но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи», — цитирует Михалкова радиостанция «Говорит Москва».

Снятый с эфира выпуск назывался «Синдром Гарри Поттера» и был посвящен проблемам коммуникации в современном мире. Это не первый случай отмены показа «Бесогона»: в 2015 году «Россия 24» изъяла из сетки один из выпусков программы «по этическим причинам».


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«Россия 24» сняла с эфира «Бесогон» Михалкова
Бесогон TV. Что вам от нас надобно?...Никита Михалков.Опубликовано: 5 ноября 2016 г.
Михалков рассказал о возвращении "Бесогона" в эфир телеканала "Россия"
Цензура в эфире?
Добавлено: 05 май 2018 в 16:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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