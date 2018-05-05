Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Гааги 5 мая

Агентство Associated Press сообщило, что мужчина с ножом напал на людей в центре Гааги 5 мая. Он ранил трех человек.

Местные правоохранители сообщили, что его пришлось ранить в ногу. Злоумышленника задержали. Его личность установлена. Сообщается, что этот мужчина ранее проходил лечение в больнице и известен странным поведением.

По данным агентства, всех пострадавших доставили в больницу. Им сразу же оказали всю необходимую помощь.

В конце апреля в иранском представительстве в Вашингтоне правоохранители задержали вломившегося туда вооруженного мужчину. Отмечалось, что слухи о стрельбе в посольстве, которые появились ранее, не подтвердились.