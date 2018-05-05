МВД назвало причину задержания Навального

Московская полиция подтвердила информацию о задержании оппозиционера Алексея Навального в ходе несогласованной акции протеста, проходящей на Пушкинской площади.

«В центре Москвы за организацию несогласованной акции задержаны А. Навальный и Н. Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Николай Ляскин — сотрудник Фонда Борьбы с коррупцией, руководитель московского штаба Навального — был задержан еще до начала акции «Он нам не царь» в столице.

Накануне глава департамента региональной безопасности Москы Владимир Черников напомнил, что все попытки провести политические акции в центре города, где в эти выходные запланированы праздничные мероприятия, являются незаконными и будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов.

Акцию, организованную Навальным, Черников назвал провокационной и полностью безответственной.

«Мы обращаемся к москвичам, чтобы они повнимательнее относились к тому, что будет проходить в центре города. Этот вопрос находится полностью в компетенции правоохранительных органов», — предупредил чиновник.

Штаб Навального подавал заявку на проведение митинга в центре Москвы, но мэрия не согласовала ее, предложив в качестве замены шествие и митинг на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова — по тому же маршруту, которым шли участники акции в поддержку мессенджера Telegram. Навальный отказался от этого предложения, после чего акция была запрещена.