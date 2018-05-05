МВД РФ подвело итоги акции «Он нам не царь»

Пресс-центр МВД РФ сообщил, что акции протеста «Он вам не царь», организованные оппозиционером Алексеем Навальным, «в целом не собрали большого количества участников» и не были сопряжены с серьезными нарушениями общественного порядка.

По последним данным, приведенным проектом «ОВД-Инфо», к 20:00 мск в 23 городах России было задержано 1607 человек.

«Сегодня в разных регионах прошли общественно-политические мероприятия. По заявлениям организаторов, их целью являлось привлечение внимания к правам и свободам человека и гражданина. В большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников», — цитирует представителя пресс-центра ТАСС.

По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге на митинги пришли около 3,5 тысячи человек, в Новосибирске — около 400, в Иркутске — примерно 200 человек, в остальных городах — по несколько десятков.

Представитель пресс-центра МВД РФ отметил, что не все акции были согласованы с местными властями, поэтому «сотрудниками полиции были предприняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка».