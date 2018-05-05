На Северном флоте прошли предгенеральные репетиции военных парадов

В гарнизонах Северного флота: городе-герое Мурманске и в главной базе – городе Североморске – состоялись предгенеральные репетиции военных парадов, посвящённых Дню Победы.

Мурманская репетиция прошла под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, который будет принимать военный парад 9 мая. В Североморске репетицию возглавил начальник штаба флота контр-адмирал Владимир Гришечкин.

9 мая в военном параде в Северморске примут участие более 500 военнослужащих Северного флота, сотрудников силовых структур, ДОСААФ России, а также нахимовцы, кадеты и юнармейцы, а в Мурманске – около 900 человек.

Откроет шествие пеших колонн в Мурманске рота барабанщиков, подготовленных из воспитанников Мурманского Нахимовского училища, которые впервые будут участвовать в военном параде. Также особенностью парада станет участие исторических взводов и военных реконструкторов, одетых в форму красноармейцев и краснофлотцев разных лет.

Парадным строем пройдут военнослужащие тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», атомной подводной лодки «Гепард», арсенала комплесного хранения, отдельного смешанного авиаполка и авиабазы, женский батальон, состоящий из военнослужащих частей 45-й армии ВВС и ПВО, бойцы отдельного морского инженерного батальона, представители управлений ФСБ и МЧС по Мурманской области. а также пограничники и юнармейцы.

Первым на параде военной техники пройдёт легендарный средний танк «Т-34», а в составе механизированной колонны зрители увидят восстановленные на Северном флоте исторические образцы, а также современную военную технику: бронеавтомобили «Тигр», снегоболотоходы «Алеут», бронетранспортёры БТР-82А, танки Т-72Б3, береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400, беспилотные летательные аппараты «Форпост», реактивные артиллерийские системы «Град» и другие. Всего 45 единиц.

Военные парады и торжественные шествия с участием военнослужащих Северного флота состоятся практически во всех районных центрах Мурманской и Архангельской областей, близ которых дислоцированы войска и силы СФ. Это города Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заозёрск, Оленегорск, Кандалакша, Заполярный, Никель, Архангельск, Северодвинск, Мирный, а также посёлки Печенга, Видяево, Нижнее Луостари. Впервые торжества с участием парадных расчётов от арктической бригады пройдут в посёлке Зеленоборский Мурманской области

Как и в прошлом году, Северный флот будет представлен и на главном военном параде страны на Красной площади в Москве. В составе сводного полка ВМФ пройдут морские пехотинцы из Спутника.