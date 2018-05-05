На сотрудников одной из крупнейших таксомоторных компаний Москвы завели дело

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ГУ МВД по Москве возбудил уголовное дело в отношении пятерых сотрудников службы безопасности таксомоторной компании АСАП ТК – одной из крупнейших в российской столице, передает РБК.

По словам источника в ОЭБиПК, дело заведено по статье 238 УК РФ – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Другой источник, знакомый с ходом расследования, рассказал, что сотрудники службы безопасности АСАП ТК по собственной инициативе, без ведома руководства компании ежедневно брали по 2-3 тысячи рублей с водителей, у которых не было документов.

Один из фигурантов дела – сотрудник службы безопасности таксомоторной компании Евгений Ермолаев. В его квартире 3 апреля был проведен обыск, как и у четверых его подчиненных, фамилии которых не раскрываются в интересах следствия.

«Три фигуранта отсутствовали в квартирах, где они были прописаны, поэтому полиция объявила их в федеральный розыск», — уточнил источник.

Проверку деятельности АСАП ТК полиция начала после прошлогоднего инцидента: водитель маршрутки, арендованной у этой компании, задавил пешехода. Выяснилось, что водительское удостоверение сидевшего за рулем гражданина Казахстана не соответствует международным стандартам, а документы, необходимые для выхода на маршрут, отсутствуют вообще.

В ГУ МВД по Москве установили, что сотрудники службы безопасности компании АСАП ТК выдавали водителям автомобили в аренду, не обращая внимание на несоответствие их документов установленным требованиям, а взамен брали взятки.