На Украине назвали «смертью» трансляцию матчей Чемпионата мира—2018

Генеральный директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания назвал «смертью для украинского телевидения» трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в июне-июле 2018 года.

«Официального решения о нашем отказе транслировать ЧМ-2018 пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ — это смерть», — заявил Аласания в интервью порталу Sport Arena, добавив, что НОТУ пытается продать пакет трансляций другому телеканалу, но пока переговоры заходят в тупик.

«Телеканал, с которым идут переговоры... понимает, что время играет (в) его пользу. Конечно, мы не пытаемся заработать на этом, но очень хотим „выйти в ноль“, ведь государство потратило на это (покупку прав на трансляцию — прим. РВ) немалые деньги», — пояснил глава НОТУ.

Аласания оценил «шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ—2018 на другом украинском канале» процентов в 70.

Напомним, 12 февраля НОТУ отказалась от трансляций матчей ЧМ—2018. Тогда Аласания признавался, что отказ от многомиллионного проекта стал для руководства трудным решением.

Сборная Украины не смогла отобраться на мировое первенство – подопечные Андрея Шевченко не смогли выйти из группы. Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня. Игры будут идти в 11-ти городах, финал состоится 15 июля в Москве.