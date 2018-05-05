NASA отправило на Марс модуль для измерения «пульса»

С космодрома Вандерберг в Калифорнии сегодня, 5 мая, успешно стартовала ракета Atlas V-401 с разработанным NASA посадочным модулем Mars InSight — «первым роботизированным аппаратом, который будет изучать внутреннее устройство Марса, его кору, мантию и ядро», сообщается на сайте космического агентства.

Запуск ракеты транслировался на официальном канале NASA в Youtube.

«Ученые в течение многих лет мечтали узнать о сейсмологии на Марсе — как и я сам 40 лет назад, будучи аспирантом. И вот теперь эта общая мечта вознеслась сквозь облака и скоро станет реальностью», — прокомментировал запуск аппарата Брюс Банердт, главный специалист по InSight в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Предполагается, что полученные в ходе исследовательской миссии данные позволят составить четкое представление о внутренней структуре Марса и процессах формирования других скалистых планет Солнечной системы, включая Землю.

От Марса InSight отделяют 484 млн километров пути. Посадку на Красной планете аппарат должен совершить 26 ноября в 22:00 мск. Расчетное место «приземления» — нагорье Элизий, примерно в 600 км от того места, где в августе 2012 года совершил посадку ровер Curiosity (он был запущен в 2011 году и работает до сих пор).

Mars InSight будет измерять «пульс» и «температуру» Марса — точнее, тектоническую активность и тепловой поток под поверхностью планеты. Для этих измерений аппарат оснащен высокочувствительным сейсмометром, созданным французским центром космических исследований, и зондом, который может пробурить пятиметровую скважину в марсианском грунте.