Навальный задержан на несогласованной акции протеста в Москве

Полиция задержала оппозиционера Алексея Навального, который явился на Пушкинскую площадь в центре Москвы для участия в несогласованной акции протеста «Он нам не царь», организованной в преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая.

Акция в столице началась в 14:00. Первым задержанным на московской акции был молодой человек, державший в руках бумажный плакат с надписью против президента РФ.

В Москве уже задержали первого протестующего за плакат «Путина на мыло»: https://t.co/KQQDBYGEvn pic.twitter.com/EjJidkz5X7

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 мая 2018 г.

Навального задержали практически сразу же после того, как он прибыл к месту проведения митинга, передает «Газета.Ru».

Сотрудники правоохранительных органов, вооружившись мегафонами, напоминают собравшимся на Тверской о незаконности несогласованной акции и требуют разойтись.

Пошли задержания, довольно жёсткие pic.twitter.com/VmBJTVYG1b

— Оксана Чиж (@Chizhaevna) 5 мая 2018 г.

«Медуза» сообщает, что протестующие двинулись с Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара, и начались столкновения.

«Полиция начала применять дымовые шашки, протестанты бросают в стражей порядка бутылки с водой. Люди пытаются убежать, за ними гонятся Росгвардия и ОМОН. Также толпа раскачивает припаркованные автомобили, которые мешают движению», — передает Znak.com.

Помимо Навального на митинге в Москве были задержаны еще несколько человек, включая представителей движения НОД, напавших на сторонников оппозиции.

На Пушкинской площади сторонники Навального начали спорить с активистами НОД.



Фото: Лев Арпишкин / Дождь https://t.co/m5SHn5TiaD pic.twitter.com/hlYuKO2CNC

— Телеканал Дождь (@tvrain) 5 мая 2018 г.

Рядом с Пушкинской площадью стоят автозаки, автомобильное движение по Тверской улице перекрыто.