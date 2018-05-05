Не ради прибыли: Кличко объяснил, почему общественный транспорт подорожает в два раза

Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими глубокомысленными заявлениями, объяснил, зачем власти города решили в два раза поднять цену на проезд в коммунальном транспорте и маршрутках.
Напомним, такое ощутимое подорожание ждёт киевлян уже в июле 2018 года.
По словам Кличко, делается это «не ради прибыли», а для поддержания транспортной инфраструктуры города, в первую очередь — для повышения зарплаты водителям.
«На сегодняшний день у нас существует проблема — более полутысячи вакансий не заполнены водителями автобусов. И вместо того, чтобы работать день через три, они вынуждены работать день через два.
Мы нуждаемся в качественных водителях. Наша задача — не получать прибыль, наша задача — сделать все, чтобы транспортная инфраструктура продолжала функционировать. И к большому сожалению, мы вынуждены поднять цену на проезд. Но мы сохраняем льготы», — заявил Кличко в эфире телеканала NewsOne.