Не смешите: в Москве прокомментировали громкое заявление украинского адмирала

В России прокомментировали призыв украинского адмирала запаса Игоря Кабаненко об организации военных конвоев для гражданских судов и его заявление о блокаде Керченского пролива Россией.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает подобные заявления украинской стороны «информационным шумом».

Он также напомнил, что списанные катера НАТО до Украины так и не доехали.

По его мнению, Киев занимается бесконечными провокациями. Именно Украина первой «захватила» российское судно «Норд». Киев понимает, что российских рыбаков отпустить все равно придется, но как это сделать, когда за этой ситуацией следят националисты.

Киев сам себе создал проблему и теперь не может найти выход, считает российский депутат.