Нонна Щукина не намерена строить отношения с Сашей Васюковичем

О Саше. Я как говорила, что не хочу и не буду с ним. Так и говорю. Человек не слышит меня. Ему плевать на то, что он меня раздражает. Спокойный тон не понимает, просьбы не трогать меня игнорирует. Позицию меняет, хотя ничего нового я ему по прилёту не сказала. Ждать - не ждала. Чего он вообще хотел с таким мешком «ты должна...» я должна, только своим родным. Увы, иногда приходится по плохому, хотя стыдно за это. Да и столь негативных эмоций отвращения в жизни не испытывала.