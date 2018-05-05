О Саше. Я как говорила, что не хочу и не буду с ним. Так и говорю. Человек не слышит меня. Ему плевать на то, что он меня раздражает. Спокойный тон не понимает, просьбы не трогать меня игнорирует. Позицию меняет, хотя ничего нового я ему по прилёту не сказала. Ждать - не ждала. Чего он вообще хотел с таким мешком «ты должна...» я должна, только своим родным. Увы, иногда приходится по плохому, хотя стыдно за это. Да и столь негативных эмоций отвращения в жизни не испытывала.
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Новости » Шоу-бизнес » Нонна Щукина не намерена строить отношения с Сашей Васюковичем
Нонна Щукина не намерена строить отношения с Сашей Васюковичем
Добавлено: 05 май 2018 в 13:01, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 05 май 2018 в 13:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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