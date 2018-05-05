Парижская полиция разогнала противников Макрона слезоточивым газом

В столице Франции Париже состоялась мирная демонстрация против президента республики Эммануэля Макрона, который ровно год назад возглавил страну.

Акция обернулась массовыми беспорядками. К колонне демонстрантов присоединилась радикально настроенная молодежь, которая по достижении конечной точки согласованного маршрута — площади Бастилии — начала нападать на журналистов.

DIRECT ?? Paris : Un policier de la CSI 75 a ?t? bless? par un jet de projectile. Il a ?t? ?vacu? en ?tat "d'urgence relative" indique la Pr?fecture de Police. (images @LinePress) #LaFeteAMacron pic.twitter.com/LPnrHSyDmO

— Actu17 (@Actu17) 5 мая 2018 г.

«Полицейские задержали одного из хулиганов, после чего протестующие стали требовать, чтобы молодого человека отпустили. Пока его конвоировали до полицейской машины, группа хулиганов шла рядом с правоохранителями, кидая в них бутылки и камни. Чтобы усмирить их, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ», — передает РИА Новости.

Впоследствии к месту столкновений между полицейскими и молодежью привезли водомет, а жандармы выстроились в шеренгу, перекрыв улицу. Они вооружены дубинками и щитами, многие надели противогазы.