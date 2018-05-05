Первый корабль проекта 22800 приступит к испытаниям в середине мая

Первый малый ракетный корабль проекта 22800 («Каракурт») «Ураган» уже находится на воде и 14-15 мая приступит к испытаниям на Ладожском озере, заявил начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

«Уже на воде находится головной корабль проекта 22800 «Ураган», который в ближайшее время — 15 мая, а может быть, даже 14 мая — приступит к заводским ходовым испытаниям в акватории Ладожского озера», — цитирует его ТАСС.

Трапичников отметил, что после испытаний на Ладоге корабль ждёт переход в Балтийск и продолжение испытаний.

Корабли проекта 22800 «Каракурт» спроектированы Центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Их водоизмещение равно 800 тонн, скорость превышает 30 узлов. Они оснащаются комплексом высокоточного ракетного оружия «Калибр».

Яндекс.Дзен

Москва закупит 200 новых российских электробусов

Билеты на ЧМ-2018 можно будет купить вплоть до финала 15 июля

Грызлов: Киев готов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе