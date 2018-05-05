Первый полностью электрический кроссовер от BMW готовится к производству (ФОТО)

Первый полностью электрический кроссовер от BMW готовится к производству, и у компании на него очень большие планы. iX3 пойдет в серию в 2020 году и, согласно последней информации, будет производиться в Китае, и оттуда его будут экспортировать по всему миру.Несмотря на напряженные торговые отношения между Китаем и США, BMW планирует собирать электрические кроссоверы на совместном предприятии в китайском Шэньяне. Это вполне естественное желание производителя зафиксироваться на крупнейшем в мире рынке электромобилей, тем более в Китае сейчас серьезно ужесточаются требования к выбросам автомобилей.Плюс к этому, китайские власти недавно объявили о планах по снятию ограничений для иностранных компаний по выкупу своих китайских партнеров, что может помочь в перспективе BMW получить контроль над Brilliance China Automotive Holdings Ltd, вместе с которой компания планирует запускать производство электромобилей.