Порошенко: ЧМ по футболу в России не имеет ничего общего со спортом

Президент Петр Порошенко в интервью изданию Фокус выразил убеждение, что Россия использует проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года для восстановления своей репутации на международной арене. Об этом передает пресс-служба президента.

«Это – чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это – вопрос геополитики», – заявил глава государства.

Также Порошенко считает, что «каждый должен лично решать, ехать туда или нет».

Ранее Петр Порошенко заявил, что каждая победа украинских футболистов приближает Украину к Европе.

Фото: ednist.info