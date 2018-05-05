Порошенко заявил, что не любит деньги и готов отдать жизнь за «великий народ»

Перед встречей с канцлером Ангелой Меркель и президентом Макроном, которая пройдет 10 мая в Аахене, президент Петр Порошенко заявил, что в Украине ни один олигарх не может надеяться на привилегии и признался, что «не любит денег».

Об этом президент Украины рассказал в интервью немецкому издани. Focus, сообщает посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

На вопрос, насколько трудно разрушать мощные олигархические круги в Украине, будучи самому олигархом, Порошенко отметил: «Здесь у меня нет никаких сдерживаний».

«За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ», — заявил он.

Тут президент, очевидно, имеет ввиду скандал с пленками беглого нардепа Александра Онищенко.

На просьбу дополнить предложение «Я люблю деньги, потому что…» президент заявил, что «не любит денег», а на просьбу дополнить предложение «Когда я сравниваю мою карьеру политика и предпринимателя...» ответил так: «Я бы сказал, что делаю все возможное в бизнесе и гораздо больше — как политик, так как от этого зависит судьба великого народа».