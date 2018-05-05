Посол: представитель украинской общины Венгрии незаконно ездил в Крым

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в Facebook назвала «позорным» визит депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии Анатолия Бурого в Крым в обход украинского законодательства.

«Посольство Украины в Венгрии получило информацию о том, что депутат Государственного самоуправления украинцев Венгрии и председатель самоуправления украинцев ХХ района города Будапешт Анатолий Бурый в мае 2017 года совершил визит в г. Алушта, Автономная Республика Крым, с нарушением установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Рассчитываю на адекватную реакцию украинской общины Венгрии, поддержка которой в противодействии российской агрессии всегда была и остается для нас чрезвычайно ценной, в ответ на такие позорные и дерзкие действия Бурого», – написала Нетоп.

По мнению посла, территориальная целостность государства – это тот вопрос, в котором нет места для компромиссов и полутонов.

«Когда такое неуважение к нашему государству выражается со стороны человека, который себя идентифицирует как украинец – это двойная измена, заслуживающая адекватных действий и публичного осуждения», – резюмировал Нетоп.

Ранее посольство Украины в Сербии выразило протест в связи с визитом депутата Госдумы Натальи Поклонской в сербский парламент.

Фото: РБК-Украина