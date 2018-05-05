Пожар начался в Харанорском угольном разрезе в Забайкалье

Местное управление МЧС сообщило, что на Харанорском месторождении бурого угля, которое разрабатывается в Борзинском районе Забайкалья, началось возгорание.

По уточненным данным РИА «Новости», к месту происшествия направили пожарный поезд РЖД. Угледобывающее предприятие находится недалеко от поселка Шерловая Гора. Уточнили, что пожар не представляет угрозы для людей.

Ранее сообщили, что на юго-западе Москвы загорелись 12 автобусов. Пострадавших нет. По предварительным данным, возможной причиной возгорания стал поджог. Однако официально эту версию не подтвердили.