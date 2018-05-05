Представитель Медведевой назвал странной новость о ее уходе от тренера

Информация о том, что российская фигуристка Евгения Медведева переходит от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, является «довольно странной», заявил радиостанции «Говорит Москва» представитель спортсменки.

Ранее директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что Медведева останется в спортшколе, но сменит тренера.

СМИ со ссылкой на близкие к ситуации источники допускали и возможность переезда фигуристки в Канаду — в июне, после окончания отдыха и выступления на спортивном шоу в Японии.

Сама Медведева опровергала информацию о предполагаемой смене «спортивного гражданства» и тренера.