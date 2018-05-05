Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

СМИ передают о решении в Кремле относительно приглашения президента Литвы Дали Грибаускайте на инаугурацию Владимира Путина.

lzinios со ссылкой на пресс-службу президента передает о том, что глава Литвы Даля Грибаускайте не получила приглашение на инаугурацию президента РФ Владимира Путина, которая состоится седьмого мая.

«В министерстве иностранных дел Литвы уточнили, что до конца рабочего дня пятницы (4 мая - примечание) приглашение не было получено и послом Литвы в Москве», — говорится в сообщении.

В МИД Литвы также сообщили, что готовы рассмотреть возможность участия в инаугурации Владимира Путина в случае поступления приглашения.