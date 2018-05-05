Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

Показать меню
Актуально
В Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа - 16:05 В Америке снимут фильм о восхождении Дональда Трампа Светлана Юрченко считает, что человек должен принимать себя таким, какой он есть - 16:07 Светлана Юрченко считает, что человек должен принимать себя таким, какой он есть В Новосибирске открылась выставка художника – участника Великой Отечественной - 16:21 В Новосибирске открылась выставка художника – участника Великой Отечественной войны Найем обозвал чеченцев «малолетними чурками»: адвокат рассказал, почему избили - 16:33 Найем обозвал чеченцев «малолетними чурками»: адвокат рассказал, почему избили нардепа В Роскомнадзоре заявили об отсутствии претензий к Viber - 17:00 В Роскомнадзоре заявили об отсутствии претензий к Viber Песков отверг подозрения в использовании санкций для решения проблем компаний - 17:00 Песков отверг подозрения в использовании санкций для решения проблем компаний Захватчиком банка в Ереване оказался полковник полиции - 17:00 Захватчиком банка в Ереване оказался полковник полиции Некрополь римской эпохи найден под бассейном в Йорке - 17:00 Некрополь римской эпохи найден под бассейном в Йорке Путин заявил о готовности страны к чемпионату мира по футболу - 17:00 Путин заявил о готовности страны к чемпионату мира по футболу Экс-главу Симферополя обвинили в незаконной передаче собственности - 17:01 Экс-главу Симферополя обвинили в незаконной передаче собственности Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ - 17:08 Путин предпримет попытку восстановить отношения со странами Запада, - СМИ Лед Антарктиды скрывает таинственный древний город – уфолог - 17:14 Лед Антарктиды скрывает таинственный древний город – уфолог “Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на - 17:35 “Готовимся к худшему”: солдат Вооруженных Сил Украины рассказал о ситуации на Донбассе Инструктор парка «Патриот» стал призёром Кубка Москвы по стрельбе из карабина - 17:49 Инструктор парка «Патриот» стал призёром Кубка Москвы по стрельбе из карабина МОК подаст апелляции на оправдательные решения CAS по 28-ми российским - 18:00 МОК подаст апелляции на оправдательные решения CAS по 28-ми российским спортсменам Роман Капаклы доволен тем, как прошла встреча с родственниками - 18:05 Роман Капаклы доволен тем, как прошла встреча с родственниками Похудевшая Мэрайя Кэри в платье от Mugler - 18:19 Похудевшая Мэрайя Кэри в платье от Mugler
» » Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ


Добавлено: 05 май 2018 в 15:39, Категория: Политика
Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

СМИ передают о решении в Кремле относительно приглашения президента Литвы Дали Грибаускайте на инаугурацию Владимира Путина.

lzinios со ссылкой на пресс-службу президента передает о том, что глава Литвы Даля Грибаускайте не получила приглашение на инаугурацию президента РФ Владимира Путина, которая состоится седьмого мая.

«В министерстве иностранных дел Литвы уточнили, что до конца рабочего дня пятницы (4 мая - примечание) приглашение не было получено и послом Литвы в Москве», — говорится в сообщении.

В МИД Литвы также сообщили, что готовы рассмотреть возможность участия в инаугурации Владимира Путина в случае поступления приглашения.


Материалы по теме:

Далю Грибаускайте не позвали на инаугурацию Путина
Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Путина
СМИ: Инаугурацию президента РФ проведет Хорошевцев
Худшего не придумаешь: Грибаускайте в шоке, литовцы выдвинули Путина на Нобелевскую премию
Добавлено: 05 май 2018 в 15:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Состоялась жеребьевка хозяев полей стыковых матчей между клубами РФПЛ и ФНЛ

Состоялась жеребьевка хозяев полей стыковых матчей между клубами РФПЛ и ФНЛ

Главу правительства Каталонии разрешили избрать дистанционно

Главу правительства Каталонии разрешили избрать дистанционно

Алена Савкина не верит Нонне Щукиной

Алена Савкина не верит Нонне Щукиной

Суд арестовал имущество Ампелонского

Суд арестовал имущество Ампелонского

Новости России
еще новости
Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина

Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина

Акции сторонников Навального начались в городах РФ

Акции сторонников Навального начались в городах РФ

ФСБ дала отчет по ликвидации напавшего на полицейских в Нижнем Новгороде

ФСБ дала отчет по ликвидации напавшего на полицейских в Нижнем Новгороде

Пожар начался в Харанорском угольном разрезе в Забайкалье

Пожар начался в Харанорском угольном разрезе в Забайкалье

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Шарлиз Терон не хочет быть многодетной матерью

Шарлиз Терон не хочет быть многодетной матерью

28-летняя экс-подруга Джастина Бибера Ксения Дели ждет ребенка от 64-летнего миллиардера

28-летняя экс-подруга Джастина Бибера Ксения Дели ждет ребенка от 64-летнего миллиардера

Нонна Щукина не намерена строить отношения с Сашей Васюковичем

Нонна Щукина не намерена строить отношения с Сашей Васюковичем

Герой боевиков выгнал дочь-лесбиянку из дома

Герой боевиков выгнал дочь-лесбиянку из дома

Новости политики
еще новости
Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Суд продлил срок ареста Рубана

Суд продлил срок ареста Рубана

Новости экономики
еще новости
Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

В России может появиться новый налог для самозанятых

В России может появиться новый налог для самозанятых

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Новости общества
еще новости
Не смешите: в Москве прокомментировали громкое заявление украинского адмирала

Не смешите: в Москве прокомментировали громкое заявление украинского адмирала

Стратегические ракетчики определили лучший расчёт БЛА

Стратегические ракетчики определили лучший расчёт БЛА

Военнослужащие Российской армии впервые приняли участие в розыгрыше Кубка большого шлема в Сочи

Военнослужащие Российской армии впервые приняли участие в розыгрыше Кубка большого шлема в Сочи

В Румынии представители Минобороны РФ возложили венки на российском воинском захоронении

В Румынии представители Минобороны РФ возложили венки на российском воинском захоронении

Происшествия
еще новости
В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

ДТП в Крыму: названо число пострадавших

Новости Украины
еще новости
В NASA успешно запустили космическую миссию на Марс

В NASA успешно запустили космическую миссию на Марс

«Такого никогда не совершали»: в ОРДО заявили, что не обстреливали КПВВ «Гнутово»

«Такого никогда не совершали»: в ОРДО заявили, что не обстреливали КПВВ «Гнутово»

«Спаяли пулемет «Петрович»: в «ДНР» похвастались «уникальным» оружием

«Спаяли пулемет «Петрович»: в «ДНР» похвастались «уникальным» оружием

В аннексированном Крыму продавщицы будут работать в пилотках

В аннексированном Крыму продавщицы будут работать в пилотках

Мировые новости
еще новости
NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ

Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ

В странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeл

В странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeл




Лента новостей
Представитель Медведевой назвал странной новость о ее уходе от тренера - 13:40 Представитель Медведевой назвал странной новость о ее уходе от тренераШтаб Навального и «Открытая Россия» разошлись в данных о задержаниях в Красноярске - 13:39 Штаб Навального и «Открытая Россия» разошлись в данных о задержаниях в КрасноярскеВ Нижнем Новгороде неизвестный ранил трех полицейских и был убит - 13:39 В Нижнем Новгороде неизвестный ранил трех полицейских и был убит«Гостья из будущего» показала интригующее фото Марса из 3812 года - 13:25 «Гостья из будущего» показала интригующее фото Марса из 3812 года«Такого никогда не совершали»: в ОРДО заявили, что не обстреливали КПВВ «Гнутово» - 13:22 «Такого никогда не совершали»: в ОРДО заявили, что не обстреливали КПВВ «Гнутово»Гачинский не верит в уход фигуристки Медведевой от Тутберидзе - 13:19 Гачинский не верит в уход фигуристки Медведевой от ТутберидзеАкции сторонников Навального начались в городах РФ - 13:14 Акции сторонников Навального начались в городах РФ"Краснодар" благодаря голу Классона обыграл "СКА-Хабаровск" - 13:07 «Спаяли пулемет «Петрович»: в «ДНР» похвастались «уникальным» оружием - 13:05 «Спаяли пулемет «Петрович»: в «ДНР» похвастались «уникальным» оружиемНонна Щукина не намерена строить отношения с Сашей Васюковичем - 13:01 Нонна Щукина не намерена строить отношения с Сашей ВасюковичемНе ради прибыли: Кличко объяснил, почему общественный транспорт подорожает в два раза - 12:56 Не ради прибыли: Кличко объяснил, почему общественный транспорт подорожает в два разаНе смешите: в Москве прокомментировали громкое заявление украинского адмирала - 12:54 Не смешите: в Москве прокомментировали громкое заявление украинского адмиралаФСБ дала отчет по ликвидации напавшего на полицейских в Нижнем Новгороде - 12:35 ФСБ дала отчет по ликвидации напавшего на полицейских в Нижнем НовгородеКличко прокомментировал подорожание проезда в Киеве - 12:21 Кличко прокомментировал подорожание проезда в Киеве
Последние новости
Франция придумала новый механизм контроля за химоружием - 16:05 Франция придумала новый механизм контроля за химоружием Навальный задержан на несогласованной акции протеста в Москве - 16:05 Навальный задержан на несогласованной акции протеста в Москве Иванов анонсировал введение экосбора за одноразовую посуду - 16:04 Иванов анонсировал введение экосбора за одноразовую посуду Вице-спикер Госдумы призвал не играть в «угадайку» про премьера - 16:04 Вице-спикер Госдумы призвал не играть в «угадайку» про премьера В NASA успешно запустили космическую миссию на Марс - 16:01 В NASA успешно запустили космическую миссию на Марс Шарлиз Терон не хочет быть многодетной матерью - 15:56 Шарлиз Терон не хочет быть многодетной матерью Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ - 15:39 Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина - 15:26 Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина СРОЧНО: Оппозиция напала на ОМОН и казаков, Навальный задержан, начались столкновения (ВИДЕО) - 15:21 СРОЧНО: Оппозиция напала на ОМОН и казаков, Навальный задержан, начались столкновения (ВИДЕО) Жамнов: тренеры сборной России будут следить за восстановлением Гусева - 15:07 Жамнов: тренеры сборной России будут следить за восстановлением Гусева 28-летняя экс-подруга Джастина Бибера Ксения Дели ждет ребенка от 64-летнего миллиардера - 14:21 28-летняя экс-подруга Джастина Бибера Ксения Дели ждет ребенка от 64-летнего миллиардера В Киеве пойман серийный брачный аферист (ФОТО) - 14:19 В Киеве пойман серийный брачный аферист (ФОТО) Гарри Каспаров пожертвовал на переворот в Армении 20 долларов - 13:41 Гарри Каспаров пожертвовал на переворот в Армении 20 долларов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"