"ПСЖ" сообщил, что Неймар начал тренировки на базе клуба

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" сообщил, что восстанавливающийся после травмы нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар вернулся в расположение команды и начал тренировки на клубной базе.

Парижский клуб на своей странице в Twitter разместил фотографию форварда в тренажерном зале, сопроводив фото следующим сообщением: "Неймар вернулся к тренировкам на базе".

Vous le reconnaissez ? [email protected] est de retour au Centre Ooredoo ? pic.twitter.com/LDa0e62Lmi

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 мая 2018 г.

Неймар продолжает реабилитацию после перенесенной в марте операции по поводу трещины пятой плюсневой кости. Последний раз игрок, который в текущем сезоне в 30 матчах забил 28 голов за "ПСЖ", выходил на поле 25 февраля.

Сборная Бразилии на групповой стадии чемпионата мира-2018 в России сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.